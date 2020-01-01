Kaspersky Internet Security 20

/mybirthdate=YYYY‑MM‑DD

Дата рождения. Если вы младше 16 лет, установка не осуществляется. Этот параметр является: обязательным для неинтерактивной установки;

необязательным для установки программы в OEM-режиме.

kis20.exe /mybirthdate=1986‑12‑23