Kaspersky Internet Security 20

Перед началом установки:
Программа Kaspersky Internet Security будет установлена.
Дата рождения. Если вы младше 16 лет, установка не осуществляется.
Этот параметр является:
Возможно множественное значение этого параметра, при этом значения должны разделяться символом «;».
Используя значение параметра SKIPPRODUCTCHECK=1, вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия несовместимости Kaspersky Internet Security с другими программами.
Параметр SKIPPRODUCTCHECK=1 позволяет игнорировать только программы, которые удаляются вручную.
Пример составной команды, которая позволяет во время установки разрешить перезагрузку компьютера и не выполнять поиск несовместимых программ:
При покупке одной лицензии на несколько компьютеров:
При установке Kaspersky Internet Security могут возникнуть ошибки. Инструкции по устранению ошибок смотрите в разделе Ошибки установки.
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Как установить Kaspersky Internet Security для Android
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